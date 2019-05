Ministri Shala dhe kryetari Begaj përurojnë Inkubatorin e Bizneseve në Malishevë

Ministri Shala tha se do të krijohet një hapësirë prej 600 metrash katrorë për bizneset e vogla, që të operojnë dhe do të kontribuojnë në rritjen e punësimit, transmeton lajmi.net.

“Ishim bashkë për t’i parë punimet, që janë duke u zhvilluar në Inkubatorin e Biznesit në Komunën e Malishevës, investim ky i realizuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, ku do të krijohet një inkubator biznesi i cili do të krijon një hapësirë mbi 600 metrash katrorë për bizneset e reja të komunës së Malishevës. Krejt kjo po bëhet për bizneset tona në Republikën e Kosovës, në këtë rast në komunën e Malishevës, që t’iu krijojmë mundësi për zhvillimin e afarizmit të tyre. Njëkohësisht, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë shumë shpejt do të bëjë investime edhe në infrastrukturë në Zonës Ekonomike në komunën e Malishevës”, tha ministri Shala.

Shala siguroi kryetarin Begaj se kjo komunë nuk do të anashkalohet më nga pushteti qendror, por do të ketë edhe investime tjera.

“Unë dua ta siguroj kryetarin e komunës së Malishevës, deputetët e zonës dhe gjithë banorët e komunës së Malishevës për përkushtimin tim personal si ministër, por edhe të Qeverisë së Republikës së Kosovës, që kjo komunë tash e tutje të mos jetë si ‘zorre qorre’ siç është trajtuar së fundi, por do të trajtohet ashtu si të gjitha komunat tjera të Republikës së Kosovës në mënyrë që edhe në komunën e Malishevës të investohet dhe të krijohen mundësi për bizneset”, tha ministri Shala.

Ndërsa, kryetari i Komunës së Malishevës, Ragip Begaj, tha se ky inkubator do t’iu shërbejë bizneseve të vogla që të kanë kushte sa më të mira për të funksionuar.

“Do të jetë një vend ku do të jenë bizneset e Malishevës do të kenë kushte më të mira për veprim dhe do të jetë edhe një ndihmë për neve si komunë. Njëkohësisht edhe zona ekonomike është një derë e hapur e zhvillimit të Malishevës, që do të shërbejë si të një arterie e cila do ta ndihmojë Malishevën dhe bizneset e diasporës”, tha Begaj. Në nisjen e punimeve të këtij inkubatori morën pjesë edhe deputetët Haxhi Shala dhe Enver Hoti; zëvendësministrja e MTI-së, Arbëreshë Krasniqi dhe zëvendësministri i MBPZHR,Vesel Krasniqin. /Lajmi.net/