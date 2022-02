Ministri rus thotë se do të takohet me Blinkenin të enjten në Gjenevë

Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergej Lavrov, ka deklaruar sot se të enjten do të takohet me Serkretarin e Shtetit të ShBA-së, Antony Blinken.

Të dielën, Blinken kishte deklaruar për CNN se po planifikon të takohet me Lavrov këtë javë “me kusht që Rusia të mos pushtojë Ukrainën përkohësisht”.

“Nëse Rusia nuk pushton, unë do të jem atje. Shpresoj se ai do të jetë gjithashtu atje. Do të bëj gjithçka që mundem për të parë nëse mund të çojmë përpara një zgjidhje diplomatike për këtë krizë të krijuar nga Rusia dhe agresioni i saj kundër Ukrainës”, ka deklaruar Blinken.

Ai ka thënë se e mirëpret ministrin e Jashtëm rus, por se kjo varet tërësisht nëse Rusia e pushton Ukrainën apo jo.