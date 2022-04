Ministri Peci paralajmëron kontrolle pas subvencionimit të bujqësisë

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Faton Peci ka vizituar sot Komunën e Dragashit, me ç’rast është takuar me kryetarin e kësaj komune, Bexhet Xheladini, me të cilin kanë diskutuar për format e bashkëpunimit ndër-institucional në mënyrë që t’i bashkërendojnë politikat bujqësore me qëllim të zhvillimit të sektorit.