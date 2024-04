Ministri Peci: Me zemër të mirë e me shëndet, urime Bajrami Sot, për besimtarët myslimanë, ka shëniar festa e Fitër Bajramit. Këtë festë e ka uruar Ministri i Bujqësisë, Faton Peci, shkruan lajmi.net. “Me zemër të mirë e me shëndet Festa e Fitër Bajramit”, ka thënë Ministri Peci. /Lajmi.net/