Ministri Murati bëhet me një këshilltar të ri

Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, ka emëruar si këshilltar Blirind Danjollin.

Lajmin e ka bërë të ditur ky i fundit, përmes një postimi në Twitter.

Ndihem i lumtur t’ju njoftoj se kam filluar punën si Këshilltar i Ministrit të Financave, Punës & Transfereve i Republikës së Kosovës”, ka shkruar Danjolli.

I’m feeling happy to announce that I’ve started working as Advisor to the Minister of Finance, Labor & Transfers of the Republic of Kosovo. pic.twitter.com/2r6Wcnvyz1

— 🇽🇰Blirind DANJOLLI (@Blirind) September 9, 2022