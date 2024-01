Ministri malazez në përkrahje të Kosovës, thotë se do të dërgojnë ushtarë në Kosovë Ministri malazez i mbrojtjes, Dragan Krapoviq tha se Mali i Zi do të ketë një prani të shtuar në pjesën lindore të aleancës së NATO-së. Ai ka thënë se do të kenë ushtar në Letoni e Bullgari por do të dërgojnë ushtarë edhe në Kosovë e Irak. “Ne do të kemi ushtarë në Letoni dhe…