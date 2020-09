Ministri Krasniqi inspekton cilësinë e naftës në veri, zotohet për luftimin e informalitetit dhe krimit të organizuar

Ai këto komente i ka bërë gjatë një vizite të tijën në pikën doganore në Jarinjë.

Ministri Krasniqi është shprehur se i siguron qytetarët e Kosovës se do të luftojnë informalitetin dhe krimin e organizuar në çdo pjesë të Kosovës.

“Kemi dal sot për të parë nga afër për të inspektuar lidhje me gjendjen e kësaj pike doganore. Për të dëshmuar se ne si qeveri e Republikës së Kosovës jemi të vendosur që çdo pëllëmbë të Republikës së Kosovës të inspektojmë dhe të luftojmë informalitetin e dhe krimin e organizuar. Andaj ne nga këtu u njoftuam nga drejtori i kësaj pike doganore lidhur me rrjedhat dhe problematikat që përballet kjo pikë doganore. Ne i sigurojmë që qytetarët se jemi të vendosur si qeveri së bashku me kryeministrin Avdullah Hoti të luftojnë informalitetin dhe krimin e organizuar në çdo pëllëmbë të Republikës së Kosovës”, tha ai.

Ministri gjatë kësaj vizite paraqiti edhe disa nga prioritet e tij sa i përket kësaj fushe.

“Këto janë luftimi i informalitetit, mbrojta e konsumatorit, prodhuesve vendor dhe një mori çështjesh tjerash. Këtë rast unë jam përkushtuar që edhe vet me ekipe të ndryshme të inspektoratit të jem pjesë e inspektimeve që nga afër se vërtet a po luftohet normaliteti dhe krimi i organizuar. Nga ajo që kemi parë deri tash kemi parë që vërtet ka nevojë të rritet numri i inspektorëve. Kemi një numër jashtëzakonisht të vogël dhe është e pamundur me një numër të vogël të bëhet inspektimi në tërë territorin e Kosovës në çdo kohë. Andaj ne besoj që do të rrisim të ardhmen këtë numër të inspektorëve dhe inspektimet do të shtohen në çdo fushë dhe aspekt”, tha ai. /Lajmi.net/