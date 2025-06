Ministri izraelit: E dinim që do të kishim viktima pasi e sulmuam Iranin, por s’kishim zgjidhje tjetër Ministri i Jashtëm izraelit, Gideon Sa’ar, ka deklaruar se qeveria e tij e kishte parashikuar se do të kishte viktima pas sulmit të guximshëm ndaj Iranit, por se “nuk kishin zgjidhje tjetër.” “Kur morëm këtë vendim historik, vendim të vështirë, e dinim që do të përballeshim me kohë të vështira dhe me viktima, por, duke…