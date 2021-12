Ministri i Shëndetësisë prezanton masat e reja, flet edhe për dozën e tretë të vaksinës

Ai fillimisht ka bërë të ditur se personalisht është vaksinuar me dozën e tretë të vaksinës, shkruan lajmi.net.

“Unë e kam marrë dozën e tretë të vaksinës kundër COVID-19, ashtu siç edhe kam premtuar. Jam vaksinuar në SHBA dhe çdo person mbi 18 vjet është i interesuar për të marrë dozën e tretë të vaksinës. Unë nesër do të zhvilloj një takim me komitetin dhe do të ju njoftoj për kohën e furnizimit me dozën e tretë kundër virusit”, ka thënë Latifi.

Në anën tjetër, ministri Latifi ka thënë se të gjitha masat e vendosura nga Qeveria e Kosovës janë për të mirën e përgjithshme të shëndetit publik.

Ai ka thënë se Kosova nuk mund të lejojë edhe një valë të re të virusit, pasi që e fundit ishte përballuar me mjaft vështirësi.

Por, ai ka bërë të ditur se varësisht nga situata, ka mundësi të merren edhe vendime të reja për shtrëngimin ose lehtësimin e masave kundër COVID-19.

Latifi tha se masat po merren pas rekomandimeve dhe duke parë përhapjen së COVID-19, si dhe paraqitjes së versionit Omikron, i cili ka një përhapje më të shpejt.

Sipas ministrit, nga sot rikthehet mundësia e vaksinimi edhe gjatë vikendit, si dhe në Aeroportin e Kosovës.

Të gjithë personat që hynë në Kosovë duhet të kenë certifikatën e plotë e në rast se personi ka vetëm një vaksinë, do të kërkohen testet. Kurse, nga 3 janari për të hyrë në Kosovë duhet të ketë vetëm certifikatën e plotë të vaksinimit.

Ai tha se për ta evituar mbylljen e shkollave dhe bizneseve, punonjësve në institucione publike dhe private, udhëtarët e transportit publik, nxënësve, dhe studentëve, shfrytëzuesit e qendrave tregtare apo gastronomisë, do t’u kërkohet certifikata e plotë e vaksinimit apo e pjesshme. Kjo e fundit duke dëshmuar me testet. /Lajmi.net/