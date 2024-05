Ministri i Punëve të Jashtme të Shqipërisë: Mospranimi i Kosovës në KiE do të ishte dështim i madh për Evropën

Ai ndër të tjera bëri të qartë se është e nevojshme që Qeveria e Kosovës të veprojë me shpejtësi për të përmbushur zotimet që ka marrë dhe të angazhohet në mënyrë konstruktive me partnerët dhe përkrahësit e saj të vendosur ndërkombëtarë, raporton lajmi.net.

“Dështimi për të vendosur për anëtarësimin e Kosovës në Ministrealin e sotme të Këshillit të Evropës është një mundësi e humbur historike për Kosovën që të ketë një vend të merituar në tryezë dhe një zë më të fortë në formësimin e një Evrope të bashkuar dhe demokratike.

Është e nevojshme që Qeveria e Kosovës të veprojë me shpejtësi për të përmbushur zotimet që ka marrë dhe të angazhohet në mënyrë konstruktive me partnerët dhe përkrahësit e saj të vendosur ndërkombëtarë.

Kjo duhet të pasohet me përpjekje kolektive që në të ardhmen e afërt të mbahet një tjetër Komitet Ministrash.

Të gjithë duhet të veprojmë me shpejtësi për të përmbushur atë që i kemi borxh popullit të Kosovës!”-ka shkruar Hasani në “X”. /Lajmi.net/

— Igli Hasani (@IgliHasani) May 17, 2024

