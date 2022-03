Ministri i Mbrojtjes i Serbisë i reagon Kurtit: Po dëshiron ta destabilizojë rajonin

Në një intervistë për gazetën franceze “Le Monde”, Kurti ka thënë se lidhjet e serbëve me rusët janë më të forta se sa njerëzit mund ta imagjinojnë dhe në të gjitha fushat.

Por, sipas Stefanoviqit, Kurti me këto deklarata “tregon se dëshiron të prishë paqen dhe të shkaktojë destabilizimin e rajonit”, raporton Tanjug, transmeton lajmi.net.

Në një deklaratë të dërguar për media, ministri serb ka theksuar se deklarata të tilla tregojnë se një Serbi e qëndrueshme, e pavarur dhe e fortë e udhëhequr nga Aleksandar Vuçiq, ashtu si ushtria e saj, është gjemb në sy për shumë njerëz, jo vetëm në rajon, por edhe individë në skenën ndërkombëtare.

“Përtej të gjithave, dhe me të gjithë sfidat me të cilat përballemi çdo ditë, ne nuk mund të lejojmë të mos i përgjigjemi akuzave të rreme dhe të lejojmë që të gjitha gjërat që thotë Albin Kurti të kenë peshë dhe të jenë burim frike në qytetarët”.

“Unë edhe njëherë do ta theksoj që Republika e Serbisë nuk është zonë e nxehtë konflikti dhe as nuk do të jetë, dhe as nuk do të ushqejë tensione. Serbia, përveç vetes, është e përqendruar edhe në rajon, gjë të cilën e ka dëshmuar vitet e kaluara”, është shprehur Stefanoviq./Lajmi.net/