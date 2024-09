Ministri i Mbrojtjes i Malit të Zi ndalon komunikimin me krerët e shtetit pa miratimin e tij Ministri i Mbrojtjes i Malit të Zi, Dragan Krapoviq, ka lëshuar një urdhër të qartë për ndalimin e komunikimit të të punësuarve në Ministrinë e Mbrojtjes me zyrtarët e kabinetit të presidentit të shtetit, Jakov Millatoviq, ata të Qeverisë, Millojko Spajiqit dhe ata të Kuvendit, Andrija Mandiq. “Ndalohet komunikimi me kabinetet e anëtarëve të Këshillit…