​Ministri i Mbrojtjes i Letonisë sot viziton Kosovën Ministri i Mbrojtjes i Letonisë, Andris Spruds, do të qëndrojë sot për vizitë zyrtare në Kosovë. Ai me këtë rast do të takohet me homologun e tij Ejup Maqedonci, me tog ceremonial të FSK-së. “Ceremonia zyrtare e pritjes, e shoqëruar me togun ceremonial të FSK-së, do të zhvillohet në objektin e Ministrisë së Mbrojtjes, duke…