Ministri i Mbrojtjes i Kroacisë: Dërguan ushtarë shtesë në Kosovë, situata nuk është e mirë

Ministri kroat i mbrojtjes, Ivan Anushiq, dërgoi dje në mënyrë ceremoniale kontingjentin e 41-të të Forcave të Armatosura Kroate (HRVCON) në operacionin paqeruajtës të KFOR-it në kazermën e Brigadës së Parë të Gardës Tigrat në Zagreb, duke vënë në dukje se kontingjentet e mëparshme, me gjithsej 1,888 ushtarë, u vlerësuan si të shkëlqyera.

Forcat e 41-të të HRVCON KFOR-it përbëhen nga pjesëtarë të Kompanisë së Këmbësorisë së Motorizuar, Njësisë së Aviacionit, Njësisë ISR, Njësisë së Shtabit, elementëve të mbështetjes kombëtare logjistike dhe inteligjencës dhe ekipit mjekësor. Ai përbëhet nga 131 pjesëtarë të Forcave të Armatosura, nga të cilët tetë janë gra, të cilat do të zëvendësojnë kontingjentin e 40-të, transmeton Hina.

Anushiqi në një fjalim tha se para disa muajsh ka vizituar kontingjentin e 40-të në Kosovë dhe ka theksuar se ushtria dhe ushtarët tanë janë gjithmonë në gjendje të mirë dhe ndër më të mirët. Ai shprehu besimin se ky kontingjent do ta bëjë sërish.

Ai u ka theksuar ushtarëve se duhet të mbajnë uniformat dhe shenjat e ushtrisë fitimtare dhe ka thënë se është i sigurt se do ta kryejnë me nder misionin në të cilin do të caktohen së shpejti.