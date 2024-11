Ministri i Luksemburgut nesër takohet edhe me Bislimin, do të nënshkruajnë memorandum mirëkuptimi Xavier Bettel, ministër i Punëve të Jashtme të Luksemburgut, nesër do të vijë në Kosovë. Përvec Osmanit dhe Gërvllës, Bettel do të takohet edhe me zv/kryeministrin Besnik Bislimi. Pas takimit do të mbajnë konferencë për media dhe do të nënshkruhet një memorandum mirëkuptimi. Takimi do të nisë në ora 13:55, ndërsa konferenca në 15:00. Njoftimi…