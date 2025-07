Ministri i Kurtit për dy urat e reja mbi Ibër: Do të jenë pjesë përsëri e negociatave, peticioni i Listës Serbe padyshim se do të ketë sukses

Ai theksoi se peticioni i nisur nga Lista Serbe kundër ndërtimit të urave është i dirigjuar nga Beogradi zyrtar, transmeton lajmi.net

Punimet për ndërtimin e dy urave – njëra për këmbësorë dhe tjetra për vetura – janë në zhvillim, dhe sipas autoriteteve, pritet të përfundojnë në vjeshtë. Rashiq u shpreh në Tëvë1 skeptik për ndikimin e tyre real në bashkëjetesën ndërmjet komuniteteve:

“Unë e konsideroj që do të vijmë në një situatë që edhe ato dy ura të reja, potencialisht, të cilat, sa e kuptova, njëra urë është për lëvizje të qytetarëve dhe tjetra të veturave. Nuk e shoh që do të jetë (game changer), me thënë hajde të ndryshojmë konceptin e pranimit ose mospërpranimit të qytetarëve. Peticioni i Listës Serbe padyshim se do të ketë sukses, ku prapë do të kthehemi që ato dy ura potencialisht do të jenë pjesë përsëri e negociatave dhe pajtimit, të cilat do të paraqiten gjatë bisedimeve qoftë teknike, qoftë politike në Bruksel, që prapë, po konsideroj, në këtë moment nuk e zgjidh problemin.”