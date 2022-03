Ministri i Jashtëm i Ukrainës: Shell bëri hap moral dhe të përgjegjshëm

Shell njoftoi të martën se do t’i ndalojë të gjitha blerjet e naftës dhe gazit nga Rusia dhe se do të mbyllë operacionet e tjera në këtë vend.

Pas kësaj, Kuleba e cilësoi vendimin si hap moral dhe të përgjegjshëm.

Në një reagim në Twitter, Kuleba inkurajoi edhe bizneset tjera botërore që të ndjekin shembullin./Lajmi.net/

Grateful to @Shell for taking this moral and responsible step and encourage other world businesses to follow suit. https://t.co/2n1uR01iRl

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 8, 2022