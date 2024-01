Ministri i Jashtëm i Shqipërisë zhvillon takim me zyrtarët shtetëror Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Igli Hasani pritet që gjatë ditës së sotme të qëndrojë në Kosovë. Gjatë vizitës në Kosovë ai do të zhvillojë takim me Ministren e Punëve të Jashtme, Donika Gërvallën. Pos Gërvallës ai pritet të takohet edhe me kryetarin e Kuvendit, Glauk Konjufca dhe presidenten Vjosa Osmani. Takimi me Gërvallën nis…