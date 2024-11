Ministri i Jashtëm i Luksemburgut nesër viziton Kosovën Ministri i Jashtëm i Luksemburgut, Xavier Bettel të hënën do të vizitojë Kosovën. Ai do të pritet në takimin nga ministrja e Jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla në orën 12:40. Pas takimit sipas njoftimit të MPJD-së, do të ketë konferencë për media.