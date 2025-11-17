Ministri i Jashtëm gjerman pas vizitës në Shqipëri: Asnjë vend tjetër në rajon s’është i orientuar më fuqishëm drejt BE-së

Johann Wadephul, ministri i Jashtëm gjerman, pas vizitës në Shqipëri ka deklaruar se në asnjë shtet në rajon nuk është orientimi më i madh drejt BE-së sesa në Shqipëri. Ai ka siguruar ministren Elisa Spiropali që Gjermania e mbështet fuqishëm Shqipërinë drejt rrugëtimit në BE. Reagimi i plotë në rrjetin “X”: Shqipëria është e vendosur…

Lajme

17/11/2025 20:46

Johann Wadephul, ministri i Jashtëm gjerman, pas vizitës në Shqipëri ka deklaruar se në asnjë shtet në rajon nuk është orientimi më i madh drejt BE-së sesa në Shqipëri.

Ai ka siguruar ministren Elisa Spiropali që Gjermania e mbështet fuqishëm Shqipërinë drejt rrugëtimit në BE.

Reagimi i plotë në rrjetin “X”:

Shqipëria është e vendosur fuqimisht të ndjekë rrugën jo gjithmonë të lehtë drejt BE-së. Në asnjë vend tjetër në rajon mbështetja për BE-në dhe një orientim evropian nuk është aq e fortë sa është këtu. E dashur @elisaspiropali, ne qëndrojmë fort pranë jush dhe do t’ju mbështesim në këtë rrugë.

Postimi i plotë,KËTU

Artikuj të ngjashëm

November 17, 2025

Çfarë thotë Raporti i Komisionit Evropian për lirinë e shprehjes në...

November 17, 2025

Musliu pas zgjedhjes së Hamzës në krye të PDK-së: Ne jemi...

Lajme të fundit

Leonora Jakupi opinioniste në Big Brother VIP Kosova 4

Olta Gixhari sërish opinioniste në Big Brother VIP Kosova

Çfarë thotë Raporti i Komisionit Evropian për lirinë...

Musliu pas zgjedhjes së Hamzës në krye të...