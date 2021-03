Ministri i Jashtëm gjerman pas deklaratave të Kurtit për bashkim me Shqipërinë: Jo ndryshimit të kufijve

Ministria gjermane e Punëve të Jashtme po zhvillon gjatë tre muajve të parë të vitit një sërë takimesh virtuale dhe fizike me kolegë nga Ballkani Perëndimor.

Të martën ministri gjerman i Punëve të Jashtme zhvilloi një bisedë telefonike me ministren e Jashtme të Shqipërisë, Olta Xhaçka.

Në janar zhvilloi vizitën e tij të parë në Berlin, ministri i Jashtëm i Malit të Zi, Gjorgje Raduloviç, të enjten ishte në Berlin ministri serb i Punëve të Jashtme, Nikola Selakoviç, ndërsa javët e ardhshme pritet të vijë edhe ministrja e Jashtme e Bosnjë-Hercegovinës.

SHBA për zgjidhje në koordinim me BE-në

Krahas perspektivës evropiane të Ballkanit Perëndimor një nga temat kryesore në takime është normalizimi i marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës.

Ministri gjerman i Punëve të Jashtme, Heiko Maas, tha pas takimit me homologun e tij serb, Nikola Selakoviç, se administrata e Joe Bidenit është e interesuar që të ketë një zgjidhje në koordinim me BE-në dhe se ai vetë është në pritje të krjimit të qeverisë së re në Prishtinë.

Jo ndryshimit të kufijve

Sa u përket deklaratave të fundit të Albin Kurtit, i cili me gjasa do të jetë kryeministri i ri i Kosovës, për bashkimin me Shqipërinë, Maas tha se “Diskutimet për ndryshimin apo zhvendosjen e kufijve nuk na çojnë përpara”.

Heiko Maas dhe Nikola Selakovic

Paralelisht me bisedimet midis ministrit të Jashtëm Heiko Maas dhe ministrit të Shtetit Michael Roth, në fillim të javës në Prishtinë ishte për vizitë përfaqësuesi special i BE-së për dialogun e normalizimit midis Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak. Vetëm disa ditë më parë, Departamenti i Shtetit i SHBA kishte nënvizuar mbështetjen e SHBA-së për këtë dialog të udhëhequr nga BE-ja me qëllim normalizimin dhe një marrëveshje gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke.

Zgjedhja e Joe Biden si President i SHBA ofron kështu mundësinë për të vepruar edhe një herë në nivel transatlantik dhe me vendosmëri për pajtimin, demokracinë dhe zhvillimin ekonomik në Ballkanin Perëndimor, thuhet në një deklaratë të MPJ gjermane.

Procesi i Berlinit

Një nga temat që mbetet e hapur për t’u sqaruar deri në verë është se si do të vijojë Procesi i Berlinit. Konferenca e fundit e tij do të zhvillohet në verë të këtij viti në Berlin, për herë të fundit nën udhëheqjen e kancelares Merkel. Se në çfarë formati do të vazhdojë kjo nismë, është e nde e paqartë.