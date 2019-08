Ai, në “Imazh” te RTK, e ka komentuar kalimin e kryetarit të Komunës së Mitrovicës, Agim Bahtiri, nga AKR-ja në lëvizjen Vetëvendosje.

“Në AKR vazhimisht kemi pasur raste kur njerëz që janë zhvilluar në AKR dhe e kanë shfrytëzuar AKR-në si trampolinë për të kaluar diku tjetër. Pra është mirë që AKR zhvillon kuadro”, ka thënë ai.

“Ne mendojmë që do të vazhdojmë të fortë në Komunën e Mitrovicës. Pra së shpjeti do ta shohim që do të jemi mirë në Mitrovicë”, ka thënë ai.