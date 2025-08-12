Ministri gjerman: Të ardhmen e Ballkanit Perëndimor e shohim në BE, normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi është thelbësore
Në një kohë kur marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbeten një nga çështjet më të ndjeshme dhe komplekse në Ballkanin Perëndimor, roli i ndërmjetësimit dhe mbështetjes nga Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare është vendimtar për arritjen e një zgjidhjeje të qëndrueshme. Një normalizim i suksesshëm i marrëdhënieve midis dy vendeve jo vetëm që do të…
Lajme
Në një kohë kur marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbeten një nga çështjet më të ndjeshme dhe komplekse në Ballkanin Perëndimor, roli i ndërmjetësimit dhe mbështetjes nga Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare është vendimtar për arritjen e një zgjidhjeje të qëndrueshme. Një normalizim i suksesshëm i marrëdhënieve midis dy vendeve jo vetëm që do të përmirësonte stabilitetin rajonal, por edhe do të hapte rrugën për integrimin euroatlantik të këtij rajoni.
Ministri i Shtetit gjerman, Gunther Krichbaum, ka deklaruar se mbështet plotësisht dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian, me qëllim normalizimin e marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës. Ky dialog është një proces kyç për paqen dhe stabilitetin në rajon, dhe BE-ja vazhdon të luajë një rol aktiv në promovimin e bashkëpunimit dhe zgjidhjen e kontesteve të hapura.
Në një prononcim për lajmi.net, Krichbaum ka përgëzuar veçanërisht punën e emisarit të BE-së për Ballkanin Perëndimor, Peter Sorensen, për përpjekjet e tij të palodhura në drejtim të normalizimit të marrëdhënieve mes dy shteteve. Ai ka theksuar nevojën që të dyja qeveritë të zbatojnë pa vonesë të gjitha marrëveshjet e arritura deri tani dhe të shmangin çdo veprim apo deklaratë që mund të përshkallëzojë tensionet.
“Ne u bëjmë thirrje qeverive të Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura pa vonesë të mëtejshme, të përmbahen nga çdo deklaratë ose veprim përshkallëzues. I nxis të dyja vendet të rifillojnë angazhimin e tyre të plotë në procesin e dialogut. Kjo përfshin mundësimin e lëvizjes së lirë dhe të sigurt, edhe për negociatorët dhe ekipet e tyre, si dhe një moderim kritik në deklaratat publike në dijeni të mandateve të tyre përkatëse. Gjermania është e gatshme të mbështesë të dyja vendet në avancimin e një procesi të qëndrueshëm, gjithëpërfshirës dhe paqësor të normalizimit”, ka theksuar Krichbaum.
Ai ka shtuar se perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor është e lidhur ngushtë me arritjen e marrëveshjeve të qëndrueshme ndërmjet vendeve të rajonit. “Ne e shohim të ardhmen e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Normalizimi i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë është thelbësor këtu. Dialogu dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë janë një shtyllë e një Bashkimi Evropian të fortë,” ka përfunduar ministri gjerman.
Ballkani Perëndimor mbetet një nga rajonet më sfiduese në Evropë, me historinë e tij të gjatë të tensioneve etnike dhe politike. Pas viteve të konflikteve dhe periudhave të paqëndrueshmërisë, normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është bërë një pikë kyçe për stabilitetin rajonal dhe zhvillimin ekonomik. Bashkimi Evropian, si aktor kryesor në proceset e paqes dhe integrimit në rajon, vazhdon të luajë një rol udhëheqës përmes dialogut dhe diplomacisë aktive. Shtetet anëtare, përfshirë Gjermaninë, janë thelbësore në mbështetjen e këtij procesi, duke siguruar që të dyja palët të ecin drejt një marrëveshjeje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. /Lajmi.net/