Ministri gjerman: Të ardhmen e Ballkanit Perëndimor e shohim në BE, normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi është thelbësore

Në një kohë kur marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbeten një nga çështjet më të ndjeshme dhe komplekse në Ballkanin Perëndimor, roli i ndërmjetësimit dhe mbështetjes nga Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare është vendimtar për arritjen e një zgjidhjeje të qëndrueshme. Një normalizim i suksesshëm i marrëdhënieve midis dy vendeve jo vetëm që do të përmirësonte stabilitetin rajonal, por edhe do të hapte rrugën për integrimin euroatlantik të këtij rajoni.

Ministri i Shtetit gjerman, Gunther Krichbaum, ka deklaruar se mbështet plotësisht dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian, me qëllim normalizimin e marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës. Ky dialog është një proces kyç për paqen dhe stabilitetin në rajon, dhe BE-ja vazhdon të luajë një rol aktiv në promovimin e bashkëpunimit dhe zgjidhjen e kontesteve të hapura.

Në një prononcim për lajmi.net, Krichbaum ka përgëzuar veçanërisht punën e emisarit të BE-së për Ballkanin Perëndimor, Peter Sorensen, për përpjekjet e tij të palodhura në drejtim të normalizimit të marrëdhënieve mes dy shteteve. Ai ka theksuar nevojën që të dyja qeveritë të zbatojnë pa vonesë të gjitha marrëveshjet e arritura deri tani dhe të shmangin çdo veprim apo deklaratë që mund të përshkallëzojë tensionet.

“Ne u bëjmë thirrje qeverive të Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura pa vonesë të mëtejshme, të përmbahen nga çdo deklaratë ose veprim përshkallëzues. I nxis të dyja vendet të rifillojnë angazhimin e tyre të plotë në procesin e dialogut. Kjo përfshin mundësimin e lëvizjes së lirë dhe të sigurt, edhe për negociatorët dhe ekipet e tyre, si dhe një moderim kritik në deklaratat publike në dijeni të mandateve të tyre përkatëse. Gjermania është e gatshme të mbështesë të dyja vendet në avancimin e një procesi të qëndrueshëm, gjithëpërfshirës dhe paqësor të normalizimit”, ka theksuar Krichbaum.

Ai ka shtuar se perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor është e lidhur ngushtë me arritjen e marrëveshjeve të qëndrueshme ndërmjet vendeve të rajonit. “Ne e shohim të ardhmen e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Normalizimi i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë është thelbësor këtu. Dialogu dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë janë një shtyllë e një Bashkimi Evropian të fortë,” ka përfunduar ministri gjerman.

Ballkani Perëndimor mbetet një nga rajonet më sfiduese në Evropë, me historinë e tij të gjatë të tensioneve etnike dhe politike. Pas viteve të konflikteve dhe periudhave të paqëndrueshmërisë, normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është bërë një pikë kyçe për stabilitetin rajonal dhe zhvillimin ekonomik. Bashkimi Evropian, si aktor kryesor në proceset e paqes dhe integrimit në rajon, vazhdon të luajë një rol udhëheqës përmes dialogut dhe diplomacisë aktive. Shtetet anëtare, përfshirë Gjermaninë, janë thelbësore në mbështetjen e këtij procesi, duke siguruar që të dyja palët të ecin drejt një marrëveshjeje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. /Lajmi.net/

 

