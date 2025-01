Ministri gjerman i mbrojtjes viziton Ukrainën në shenjë përkrahjeje Ministri gjerman i Mbrojtjes Boris Pistorius zhvilloi një vizitë në Kiev të martën në shenjë mbështetjeje për Ukrainën në luftën e saj kundër sulmit rus, që filloi para tre vitesh. Zyrtarët gjermanë thanë se vizita kishte për qëllim të siguronte Ukrainën se do të vazhdojë të gëzojë përkrahje. Ministri Pistorius do të takohet me zyrtarë…