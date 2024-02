Ministri gjerman i Mbrojtjes viziton të hënën Kosovën Ministria e Mbrojtes e Kosovës, ka njoftuar se vendin do ta vizitojë ministri gjerman i Mbrojtje, Boris Pistorius. Ai do të jetë i shoqëruar edhe nga deputetë të Bundestagut gjerman. Vizita do realizohet të hënën, me 5 shkurt. Njoftimi i plotë: Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, të hënën, më 5 shkurt, do të presë në…