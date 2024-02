Ministri gjerman i Mbrojtjes nesër në Kosovë: Pritet nga Osmani Presidenca e vendit me një komunikatë për media ka njoftuar se nesër vjen në Kosovë ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius. Osmani do ta pres ministrin gjerman në zyren e saj duke filluar nga ora 11:00, shkruan lajmi.net. Pas kësaj ta do të mbajnë një konferencë për media. Njoftimi nga presidenca: Në orën 11:00, Presidentja…