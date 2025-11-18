Ministri gjerman e takon Kurtin, por jo në Qeveri- takimi zhvillohet në Kuvend
Ministri gjerman, i Punëve të Jashtme Johann Wadephul do të vizitojë sot Kosovën.
Ministri gjerman do ta takojë edhe kryeministrin në detyrë, Albin Kurti.
E veçanta e kësaj është se në fakt ministri po e takon Kurtin në Kuvendin e Kosovës.
Në njoftimin e bërë nga Zyra e Kryeministrit theksohet se takimi mbahet tek Kuvendi me fillim nga ora 15:35.
Njoftimi i plotë:
Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, takon ministrin e Punëve të Jashtme të Gjermanisë, Johann Wadephul.
VENDI: Ndërtesa e Kuvendit të Kosovës, salla C301
KOHA: 15:35./Lajmi.net/