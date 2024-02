Ministri danez optimist se marrëveshja për të burgosurit do të votohet së shpejti Danimarka me 27 prill të vitit të kaluar nënshkroi një marrëveshje për të sjellë 300 të burgosur në Kosovë si përpjekje për të reduktuar mbipopullimin në burgjet daneze. Të dy vendet ranë dakord fillimisht në dhjetor që vendi skandinav të marrë me qira 300 qeli burgu për një tarifë vjetore prej 15 milionë eurosh. Por,…