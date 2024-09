Ministri Çeku tregon për dianamikën e punimeve në stadiumin e Gjakovës Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Harulla Çeku ka thënë se me dinamikë të lartë po zhvillohen punimet në stadiumin e Gjakovës. Sipas tij, Gjakova dhe Kosova do të kenë një stadium të nivelit ndërkombëtar, i cili do të ofroj kushte moderne për futbollistët dhe sportdashësit. “Kemi ndarë nëntë milionë euro për ta përfunduar stadiumin,…