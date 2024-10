Ministri Çeku: Në Prizren gjatë këtij mandati kemi investuar mbi 4.5 milionë euro Ministri i Kulturës, Hajrulla Çeku gjatë ditës së shtune bashkë me kryeministrin Albin Kurti, vizituan tri shtëpi të restauruara së fundi në Prizren. Lidhur me këtë, Çeku ka bërë të ditur se përgjatë mandatit në Prizren janë investuar mbi 4.5 milionë euro në mbrojtje dhe funksionalizim të trashëgimisë kulturore. “Bashkë me kryeministrin Kurti, dje vizituam…