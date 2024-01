Ministri çek për Evropë nesër në Kosovë, pritet nga Kurti e Bislimi Ministri i për Çështje Evropiane të Çeksië, Martin Dvorak do të qëndroj nesër për vizitë në Kosovë. Kështu është bërë e ditur në njoftimin për media nga Zyra e Kryeministrit, ku edhe kanë njoftuar se Dvorak do të ketë takim me kryeministrin Albin Kurti dhe zëvendëskryeministrin Besnik Bislimi. “Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti…