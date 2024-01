Ministri çek në sy të Bislimit: Integrimi i Kosovës në BE lidhet ngushtë me dialogun

Ministri për Çështje Evropiane të Republikës Çeke, Martin Dvorak, i cili po qëndron për vizitë në Kosovë e gjatë ditës pati takime me krerët e shtetit, tha se Kosova do të ketë mbështetjen e Çekisë në rrugën e saj euroatlantike.

Dvorak, në një konferencë për media pas takimit me zëvendëskryeministrin Besnik Bislimi, tha se shpreson që Kosova shumë shpejt të bëhet pjesë e Këshillit të Evropës dhe BE-së, por ai shtroi se integrimet e mëtutjeshme janë të lodhura ngushtë edhe me dialogun me Beogradin.

Dvorak tha se Kosova është duke u përpjekur për të bërë më të mirën në këtë proces.

“Çekia në periudhë afatgjatë ka qenë mbështetëse e përpjekjeve euroatlantike të Kosovës. Arritjet e bërë gjatë presidencës së Çekisë në Këshillin e Evropës janë dëshmuar, dhe mua më vjen mirë që e shoh dhe e dëgjoj këtë.

“Po ashtu jam i kënaqur që qytetarët e Kosovës mund të udhëtojnë në Çeki dhe vendet tjera aq lehtë sa unë kam ardhur sot. Po ashtu konfirmoj që mbështetja e vazhdueshme e Çekisë për anëtarësim në organizata ndërkombëtare, përfshirë edhe në KiE natyrisht. Çekia ka qenë dhe vazhdon të jetë një mik i afërt i Kosovës dhe unë kam dëshmi për këtë. Më duhet të them që integrimet e mëtutjeshme për në BE janë të lidhura ngushë me dialogun me Beogradin. Çekia ofron mbështetje, udhëzues dhe ekspertizë për të ndihmuar që Kosova të arrijë qëllimet e saj evropiane dhe jam plotësisht i bindur që do të ketë sukses në këtë drejtim.

Duhet ta përsëris që Çekia është gjithmonë aleati më i afërt i Kosovës në ambiciet evropiane dhe vërtetë duam ta shohim Kosovën në BE sa më shpejt që është e mundur. Në anën tjetër, natyrisht që ka shumë për t’u bërë më përpara kësaj. Ne jemi të gatshëm të mbështesim dhe të ndihmojmë ndoshta pak më shumë në detyrat e juaja të shtëpisë. Kosova është në presion për të treguar pikëpamjen e saj pozitive dhe konstruktive në dialogun me Serbinë, dhe përveç kësaj e di që Kosova është duke bërë më të mirën e saj, por unë ende besoj që kjo është mënyra më e mirë se si të jemi më afër e më afër BE-së. Besoj se anëtarësimi i juaj në KiE do të ndodhë së shpejti, ne besojmë që të gjithë anëtarët tanë në Parlament do të votojnë për anëtarësimin e Kosovës”, tha ministri çek para gazetarëve”, tha ai.