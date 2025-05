Ministri çek i drejtësisë jep dorëheqjen për shkak të skandalit me bitcoinin e dhuruar Ministri i Drejtësisë i Republikës Çeke, Pavel Blazhek, dha dorëheqjen nga posti i tij për shkak të një skandali të lidhur me valutën digjitale bitcoin, raporton AP. Ai u kritikua ashpër nga opozita pasi ministria e tij pranoi një donacion me bitcoine dhe i shiti ato për rreth 1 miliard koruna çeke (më shumë se…