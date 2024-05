Ministri britanik në Kosovë, flasin me Sveçlën për sigurinë kufitare

Ambasada njoftoi se ministri britanik shkëmbeu mendime me ministrin e Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, “se si vendet tona mund ta intensifikojnë bashkëpunimin për sigurinë kufitare”.

“Dy ministrat më pas u nisën për ta parë një demonstrim të mbështetjes praktike të MB përtej kufirit në Vermicë, rrugës për në një konferencë rajonale në Tiranë mbi migracionin ilegal dhe sigurinë kufitare”, njoftoi Ambasada Britanike..

They inspected new number plate recognition cameras, which have been funded with £1.6 million from the UK so that criminals moving between countries can be tracked down more easily.

— UK in Kosovo 🇬🇧 (@UKinKosovo) May 13, 2024