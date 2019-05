Ministrat presin nga May ta zbulojë datën e largimit

Sot pritet që Theresa May të njoftojë për datën e largimit të saj nga posti i Kryeministres britanike.

Theresa May pritet të njoftojë datën e largimit të saj nga Downing Street të premten në mëngjes, ministrat e lartë të kabinetit i kanë thënë BBC, transmeton lajmi.net.

Burimet thonë se presin që kryeministrja të japë një afat kohor për zgjedhjen e pasardhësit të saj, me 10 qershor që ka gjasa të jetë fillimi i garës zyrtare të lidershipit.

Ajo është në Downing Street dhe do të flasë me kryetarin e Tory-s.

Ajo ka qenë nën presion për të dhënë dorëheqjen, pas një reagimi nga deputetët e saj kundër planit të saj të fundit Brexit.

Që nga janari, Parlamenti ka hedhur poshtë marrëveshjen e tërheqjes që May negocioi me BE-në tri herë. Përpjekjet e fundit për të gjetur një kompromis formal me Punën gjithashtu dështuan. /Lajmi.net/