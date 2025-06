​Ministrat e Mbrojtjes së NATO-s mblidhen për të diskutuar objektivat e kapaciteteve

Ministrat e Mbrojtjes së NATO-s u mblodhën të enjten në Bruksel për të diskutuar objektivat e kapaciteteve, sipas shefit të aleancës, Mark Rutte.

“Sot është me të vërtetë një ditë kyçe, sepse do të vendosim për objektivat e kapaciteteve, dhe ky është një gur themeli i rëndësishëm për të vendosur për paratë që do të shpenzojmë në vitet e ardhshme për mbrojtjen”, tha Rutte gjatë deklaratës së tij para takimit, sipas agjencisë së lajmeve Anadolu.

Duke shpresuar të arrihet një marrëveshje për objektivat e kapaciteteve, Rutte përsëriti nevojën që vendet të jenë të përgatitura për një luftë të mundshme për të qenë në gjendje të mbrohen dhe të parandalojnë çdo sulm, duke bërë thirrje për një “synim më të lartë shpenzimesh”.

“Duhet të investojmë në sistemet tona të mbrojtjes ajrore. Duhet të investojmë në raketat me rreze të gjatë. Duhet të investojmë në formacione tokësore manovruese dhe në sistemet e komandës dhe kontrollit. E gjithë kjo duhet të ndodhë”, shtoi ai, duke sinjalizuar nevojën për “investime të mëdha” në të gjithë NATO-n që gjithashtu do të ndihmojnë në “barazimin” e shpenzimeve të mbrojtjes së vendeve të tjera me ato të SHBA-së.

Rutte gjithashtu konfirmoi se do të paraqesë propozimin e tij për shpenzimet e mbrojtjes dhe planin e ri gjatë konferencës për shtyp në fund të takimit.

“Ajo që do të vendosim në Hagë është se sa do të shpenzojmë për mbrojtjen në të ardhmen. Plani i ri i investimeve në mbrojtje, sigurisht, është i bazuar në atë që na nevojitet për sa i përket kapaciteteve reale. Prandaj është kaq e rëndësishme që sot të vendosim për objektivat e kapaciteteve. Prej aty, do të vlerësoni boshllëqet që kemi”, shpjegoi ai.

Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, gjithashtu përsëriti nevojën që çdo vend të kontribuojë në mbrojtje.

“Çdo vend duhet të kontribuojë në atë nivel prej 5%, si njohje e natyrës së kërcënimit. Nuk mund të jetë vetëm për flamujt që duam. Duhet të jetë për formacionet që kemi. Është ajo fuqia e fortë që në fakt parandalon”, tha Hegseth.

Duke vënë në dukje se paqja mund të arrihet përmes forcës dhe parandalimit, ai gjithashtu theksoi se vendet nuk duhet të mbështeten te SHBA-ja.

Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, tha se forcat e tyre të armatosura duhet të rriten me deri në 60,000 ushtarë për të arritur objektivat e reja të NATO-s për përmirësimin e kapaciteteve mbrojtëse.

“Ne supozojmë – por kjo është vetëm një vlerësim i përafërt, për të qenë të qartë – se do të na nevojiten rreth 50,000 deri në 60,000 ushtarë më shumë në forcat e armatosura të rregullta sesa kemi sot. Dhe në të njëjtën kohë, do të lindë natyrshëm pyetja: A do të jetë i mjaftueshëm shërbimi i ri ushtarak gjatë viteve të ardhshme?” theksoi Pistorius.