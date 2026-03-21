Ministrat e Jashtëm të G7 premtojnë masa për furnizimin global me energji

Bota

21/03/2026 21:14

Ministrat e Jashtëm të vendeve të G7 kanë deklaruar se janë “të gatshëm të marrin masat e nevojshme për të mbështetur furnizimin global me energji”, mes rritjes së tensioneve në Lindjen e Mesme.

Sipas deklaratës, Irani ka ndërmarrë veprime hakmarrëse ndaj sulmeve amerikane dhe izraelite, duke synuar vendet e Gjirit, infrastrukturën energjetike dhe transportin detar në Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe për furnizimet globale me naftë.

Angazhimi i G7 vjen pasi Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë njoftoi lirimin e 400 milionë fuçive nga rezervat strategjike të naftës për të zbutur mungesat e mundshme të furnizimit si pasojë e konfliktit.

Në deklaratë, ministrat e jashtëm të Kanadasë, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara, së bashku me Përfaqësuesin e Lartë të Bashkimit Evropian, bëjnë thirrje për “ndërprerjen e menjëhershme dhe pa kushte të të gjitha sulmeve nga regjimi iranian”.

Artikuj të ngjashëm

March 21, 2026

Ukraina bisedime me ShBA-të, Zelensky: Të vazhdojmë përpjekjet diplomatike – askush...

March 21, 2026

SHBA bombardon objekt iranian, dobësohet kërcënimi ndaj Ngushticës së Hormuzit...

