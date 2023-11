Ministrat e Jashtëm të Ballkanit Perendimor nesër takojnë Borrellin Ministrat e Jashtëm të Bashkimit Evropian do të zhvillojnë të hënën një takim në Bruksel nën drejtimin e shefit të diplomacisë evropiane, Josep Borrell. Fillimisht, ministrat e Punëve të Jashtme të BE-së do të diskutojnë agresionin rus ndaj Ukrainës dhe zhvillimet e fundit në lidhje me Armeninë dhe Azerbajxhanin. Siç njofton faqja zyrtare e BE-së, Këshilli…