Ministrat e BE-së do të diskutojnë huamarrjen e përbashkët për mbrojtjen Ministrat e financave të Bashkimit Evropian do të diskutojnë të hënën se si të paguajnë për mbrojtjen përmes huamarrjes së re të përbashkët, fondeve ekzistuese të BE-së dhe një rol më të madh për Bankën Evropiane të Investimeve, me synimin për vendimet në qershor, tha presidenca polake e BE-së. Në një letër ftese drejtuar ministrave,…