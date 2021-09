Ky afat vlen vetëm për lojtarët të cilët janë pa angazhim dhe vlen për tu transferuar në Ligën e Parë të Meshkujve dhe në asnjë ligë tjetër.

Ky mini-afat do të zgjas prej 8 deri më 10 Shtator 2021. Të gjitha klubet e interesuara mund t’i regjistrojnë lojtarët deri të premten (10 Shtator).

Në Ligën e Parë në basketboll në këtë edicion do të garojnë dhjetë skuadra: Borea, Feronikeli, AS Prishtina, Prishtina e Re, Vushtrria, Dardanët, Istogu, Marigona Hill Prishtina , Vëllaznimi dhe NEW Basket