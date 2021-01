Mings reagon pas golit të Silvas, e cilëson si të parregullt

Tyrone Mings u bë protagonist i polemikave pasi pati në posedim topin dhe më pas erdhi nga pas, saktësisht nga pozita jashtë loje, Bernardo Silva, i cili i vodhi një top anglezit për ti dhënë Manchester Cityt epërsinë në minutën e 80′, transmeton lajmi.net.

Ai ka reaguar në rrjetin e tij social, Twitter, ku ka shprehur indinjatën e tij me situatën.

“Asnjëherë nuk kam dëgjuar për këtë rregull, thjesht të lejosh lojtarët të qëndrojnë në pozitë jashtë loje, pastaj të kthehen dhe marrin topin nga ti? Sipas mendimit tim, unë duhet ta kisha hequr topin, 100%, por as nuk e dija që ishte mund të ndodhte një gjë e tillë. Marrëzi!”, përfundoi Tyrone Mings./Lajmi.net/

Never even heard of that rule, just let players stand offside, then run back & tackle you? In hindsight I should’ve cleared it, 100%, but didn’t even know that was the case. Nonsense https://t.co/2UiFEV9eqH

— Tyrone Mings (@OfficialTM_3) January 20, 2021