Mimi Kodheli gati të heqë dorë nga politika për profesionin e ri

Përmes një lidhje skype për emisionin “Vizioni i Pasdites” ajo ka rrëfyer se është duke I zbatuar rregullat me përpikmëri pasi jeton me mamanë më të moshuar dhe me humor ka shtuar se do ta ndronte profesionin e politikanes me atë të kuzhinieres profesioniste.

“Jam munduar të respektoj rregullat e përcaktuara dhe jo vetëm rregullat që duhet të zbatojmë . Kam qenë më të ekzagjeruara, sepse jetoj me mamanë më të mëshuar dhe nuk dua që askush në shtëpi të infektohet nga ky virus.Nuk ka qenë pushim absolut, një pushim aktiv i një natyre tjetër. Në përgjithësi kur je në shtëpi është pak e vështirë të ndash nënën, gruan dhe kur rri në shtëpi, kur ke shumë kohë që nuk qëndron zbulon skuta të cilat nuk i ke ditur, kujtime etj. Bëj shaka me miq dhe shokë , se kur të mbarojë këtë periudhë do të kthehem në kuzhiniere profesioniste dhe do lë profesionin që kam. “Krahas zbulimit të talenteve të reja, vetëizolimi ka qenë një moment reflektimi edhe për ish ministren e mbrojtjes. “Reflektimi ka qenë i thellë, i domosdoshëm. Ka qenë momenti që duhet të ndalonim dhe të reflektonim sadopak. Duhet të reflektonim nga jeta që bënim, informacioni “fake”, ndalimi për shkak të dëmit që i bënim mjedisit. Të krijohet ideja që ti je i vogël. Shoqëria kishte disa plagë që duhet t’i kurojë. Gjithkush ka bërë reflektimin e vet, të vijë në jetën normale me gjëra pozitive.”

Megjithatë, Mimi Kodheli ka vazhduar me angazhimet e saj profesionale në komisionet ku është pjesë, por sipas saj niveli dhe natyra e debatit ka ndryshuar për shkak të distancës.