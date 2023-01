Milwaukee Bucks triumfon ndaj New Orleans, shkëlqen Antetokounmpo Milwaukee Bucks kanë marrë fitoren e radhës në NBA. Ata fituan 135 – 110 ndaj New Orleans Pelicans, shrkuan lajmi.net. Ndeshjen më mirë e nisën Milwaukee duke fituar çerekun e parë me diferencë të madhe të pikëve. Kështu ato pikë e ndihmuan në fund që të shpallen fitues. Në këtë takim për Bucks shkëlqeu Giannis…