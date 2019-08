Milot Rashica, lojtari më i mirë i sezonit te Werder Bremen

Ylli kosovar pranoi sot çmimin si ‘Lojtari i vitit’ te skuadra gjermane.

23-vjeçari shijoi një edicion fantastik 2018/19, pavarësisht startit të vështirë që pati me Werderin, shkruan lajmi.net.

12 golat e shënuar në 30 paraqitje e ndihmuan Rashicën ta fitonte çmimin e më të mirit te skuadra e blertë.

Futbollisti vushtrrias ishte vendimtar në disa prej sfidave të sezonit të kaluar, çka impresionoi edhe trajnerin Florian Kohfeldt, i cili pati thënë: ‘’Kur Rashica ka topin, çdo kundërshtarë duhet ta ketë frikën’’.

The Rocket Man receiving his award for Player of the Season 2018/19 🚀

Congratulations, @milotrashica!#werder pic.twitter.com/Kk7TUg0qSw

— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) August 3, 2019