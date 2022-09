​Milorad Dodik kishte përsëritur vitin në shkollë të mesme

Anëtari i Presidencës së Bosnjë e Hercegovinës dhe kreu i SNSD Milorad Dodik përsëriti klasën e parë të shkollës së mesme.

Lajmin e ka prezantuar për herë të parë sot publikisht kandidatja për kryetare të Parlamentit të Republikës Serbe Jelena Triviq në rrjetet sociale.

“Kjo fushatë po bëhet gjithnjë e më interesante. Në opinion janë shfaqur informacione se dikur Milorad Dodik ka humbur një vit në klasën e parë të gjimnazit. Për këtë ka folur para disa ditësh edhe Nebojsha Vukanoviq. Dodik ka ndjekur shkollën bujqësore në Banja Lluka, dhe ka humbur vitin në lëndën e gjuhës serbokroate”, ka shkruar Triviq.

Ajo shtoi se nuk është e habitur nga ajo që i “ka ndodhur” Dodik.

“Megjithatë, jam e befasuar se ka dështuar në lëndën e gjuhës serbo-kroate. Kjo sepse Dodik është njohës i shkëlqyer i gjuhës kroate, ka mundësi që ai të ketë pasur problem me fjalët dhe drejtshkrimin e gjuhës serbe sot. Kjo ngre edhe pyetjen se si “Në përgjithësi, Dodik, i cili ka kryer një shkollë të mesme trevjeçare, mund të hyjë në universitet. Siç e kemi parë ditët e fundit që ai merret me falsifikimin e dokumenteve, nuk do të më çudiste nëse do të falsifikonte një diplomën e shkollës së mesme kur hyni në universitet”, ka thënë ajo.

Ajo përfundoi se pret që “përsëritësi Dodik t’i tregojë publikut nëse e ka përsëritur klasën e parë të shkollës së mesme”. Menjëherë pas kësaj erdhi konfirmimi nga Gorica Dodik e cila konfirmoi informacionin në Twitter se babai saj kishte përsëritur klasën.