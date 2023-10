Militantët e Hamasit raportohet ta kenë vrarë kryetarin e rajonit Sha’ar HaNegev në Izrael, Ofir Libstein

Ndërkaq tani kanë filluar lajmet nga të gjitha agjencitë se militantët e Hamasit kanë vrarë edhe kreun e rajonit Sha’ar Hanegev, Ofir Libstein.

Kështu bëri të ditur edhe sajti i lajmit të minutave të fundit, “The Spectator Index”.

BREAKING: Ofir Libstein, the mayor of Israel’s Sha’ar Hanegev region, has been killed by Hamas.

— The Spectator Index (@spectatorindex) October 7, 2023