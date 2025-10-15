Militantë të maskuar ekzekutojnë burra në Gazë ndërsa Hamas përplaset me grupe rivale
Përplasje të dhunshme shpërthyen mes Hamasit dhe grupeve rivale në disa zona të Gazës, përfshirë një incident që kulmoi me një ekzekutim të dukshëm publik, teksa shqetësimet për situatën e sigurisë rriten pas tërheqjes së Izraelit nga disa pjesë të territorit. Raporte për dhunën janë shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale, me një video veçanërisht të…
Bota
Përplasje të dhunshme shpërthyen mes Hamasit dhe grupeve rivale në disa zona të Gazës, përfshirë një incident që kulmoi me një ekzekutim të dukshëm publik, teksa shqetësimet për situatën e sigurisë rriten pas tërheqjes së Izraelit nga disa pjesë të territorit.
Raporte për dhunën janë shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale, me një video veçanërisht të tmerrshme që tregon një grup militantësh të maskuar, disa prej të cilëve mbajnë shirita të gjelbër të Hamasit, duke vrarë tetë persona të lidhur dhe me sy mbuluar në një shesh në qytetin e Gazës, ndërsa turma e madhe i vëzhgon, një shenjë e mundshme e mizorisë që Hamas përdor për të rikthyer kontrollin si forcë sigurie.
CNN ka verifikuar vendndodhjen ku është xhiruar videoja, lagjen al Sabra në pjesën perëndimore të qytetit të Gazës, por nuk mund të konfirmojë se kur ka ndodhur incidenti.
Megjithatë, është e mundshme që incidenti të ketë ndodhur pas hyrjes në fuqi të armëpushimit midis Izraelit dhe Hamasit, pasi trupat izraelite vepronin në zonë më parë. Dëmtimet e ndërtesave të dukshme në video sugjerojnë se është xhiruar së fundmi.
Të burgosurit, të gjithë meshkuj të rritur, shihen duke u tërhequr në shesh, me duar të lidhura pas shpinës. Disa janë pjesërisht zhveshur dhe pa këpucë, raporton CNN, përcjell KosovaPress.
Disa nga luftëtarët duken duke goditur me forcë disa nga të burgosurit teksa rreshtohen për ekzekutim. Luftëtarët brohorasin pas qëllimit të të arrestuarve. Qendra për të Drejtat e Njeriut Al-Mezan, një OJQ palestineze, e përshkroi incidentin si “ekzekutim jashtë gjyqit të qytetarëve” dhe bëri thirrje për një hetim dhe sjelljen para drejtësisë të përgjegjësve.
Forca e sigurisë e lidhur me Hamasin, Radaa, tha në një deklaratë se ka “kryer një operacion të saktë në qendër të qytetit të Gazës, duke rezultuar në neutralizimin e disa individëve të dënuar dhe jashtëligjorë”. Nuk u dhanë prova për këtë.
CNN nuk mund të konfirmojë identitetin e militantëve apo të të burgosurve, por videoja u shfaq pas disa ditësh përplasje midis luftëtarëve të Hamasit dhe familjes Doghmush, një klan i fuqishëm i bazuar në al Sabra.
Zyra e Presidentit të Autoritetit Palestinez, Mahmoud Abbas, dënoi vrasjet, duke i quajtur ato “krime të tmerrshme” dhe “shkelje të dukshme të të drejtave të njeriut”.