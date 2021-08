Milenkovic refuzon të gjitha ofertat, do të mbetet te Fiorentina

Milenkovic kishte shumë skuadra të interesuar për shërbimet e tij gjatë këtij afati kalimtar të verës, transmeton lajmi.net.

West Hami dhe Tottenhami dëshironin me ngulm blerjen e tij, por futbollisti nuk dëshiron largimin nga Italia.

Sipas gazetarit Fabrizio Romano, mbrojtësi do të nënshkruajë së shpejti kontratën e re tre-vjeçare me Fiorentinën të vlefshme deri në qershor të vitit 2024.

Në anën tjetër presidenti i klubit Rocco Commisso nuk ka vendosur ende për të ardhmen e yllit tjetër Dusan Vlahovic që ka interesim nga Atletico Madrid. /Lajmi.net/

Confirmed. Nikola Milenkovic won’t sign for West Ham or Tottenham this summer – he’s expected to accept new contract proposal until June 2024 from Fiorentina. 🟣🇷🇸 #THFC #WHUFC

Fiorentina president Commisso has not decided yet about Dusan Vlahovic future. https://t.co/GeofRM66BG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2021