Milazim Krasniqi: Nëse qytetarët nuk e kuptojnë sot rrezikun nga VV, do ta kuptojnë nesër
Profesori Milazim Krasniqi ka reaguar ashpër ndaj qeverisjes së Lëvizjes Vetëvendosje, duke e cilësuar atë si një rrezik për interesat jetësore dhe shtetërore të shqiptarëve të Kosovës.
“Çka nëse shqiptarët e Kosovës nuk kuptojnë që LVV po rrezikon interesat e tyre jetësore e shtetërore? Ani çka! Nëse nuk kuptojnë me kohë, e kuptojnë me vonesë. Pa e marrë vesh nuk mbesin,” ka shkruar ai.