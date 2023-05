Milazim Krasniqi flet për raportin e tij familjar me Shefqet Krasniqin Milazim Krasnqi në një intervistë për lajmi.net ka folur për hoxhën Shefqet Krasniqi. Ai thotë se ai nuk lidhje familjare me Shefqet Krasniqin, e po ashtu shprehet se pyetje është produkt i shërbimeve sekrete që duan t’më luftojnë atë dhe djalin e tij. ‘’Unë nuk kam kurrfarë lidhje me Shefqet Krasniqin. Kjo pytje është produkt…